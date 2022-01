Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reichlich Beute

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Montagmittag stellten Mitarbeiter der Stadt Kölleda fest, dass Einbrecher in das Schützenhaus eingebrochen waren. Wann sich die Tat genau ereignet hat, ist noch unklar. Die Diebe hatten ein Fenster aufgehebelt und mehrere Türen aufgebrochen, um in das Haus zu gelangen. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und stahlen Tontechnik im Wert von 3.000 Euro. Die Täter hinterließen Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensicherung vor Ort zum Einsatz und hat die Ermittlungen aufgenommen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell