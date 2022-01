Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 54-jährige Frau attackiert

Erfurt (ots)

Am Montagabend gegen 22:40 Uhr hielt sich eine 54-jährige Frau in Erfurt an der Haltestelle "Rieth" in der Mainzer Straße auf. Ein Mann, welcher mit drei weiteren Personen an ihr vorbei lief, griff in ihren offenen Rucksack und bediente sich an einer Flasche Bier. Die Frau wollte den Diebstahl verhindern und sprach den Mann an. Dieser konterte mit einem Faustschlag und verletzte die Frau im Gesicht. Anschließend lief die Gruppe davon. Die Frau wurde zur Versorgung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sie erstattete Strafanzeige. (JN)

