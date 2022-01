Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomat leergeräumt

Erfurt (ots)

Am Heckerstieg in Erfurt räumte ein Dieb einen Zigarettenautomaten leer. Der Mitarbeiter eines Tabakvertriebs stellte die Tat am Montagmittag fest. Eine unbekannte Person hatte mit enormen Aufwand am Zigarettenautomaten geflext und gehebelt. So war der Dieb an einen vierstelligen Bargeldbetrag und eine unbekannte Menge Zigarettenschachteln gelangt. Der Automat wurde dabei zerstört. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. (JN)

