Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Profi am Werk

Erfurt (ots)

Mit einem wahren Profidieb bekam es am Montagnachmittag die Polizei in Erfurt zu tun. Am Anger war ein Mann in einem Geschäft vom Ladendetektiv beim Stehlen erwischt worden. Der polizeibekannte 22-Jährige hatte versucht Parfüm zu stehlen. Dazu verstaute er seine Beute in einem präparierten Rucksack, der die Diebstahlssicherung umgehen sollte. Das Parfüm wurde den Laden wieder ausgehändigt. Der Mann hat sich nun wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls zu verantworten. (JN)

