Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher überrascht

Erfurt (ots)

Im Erfurter Ortsteil Rieth überraschte am Montagmorgen ein 54-jähriger Mann einen Einbrecher in seiner Wohnung. Der Mann kehrte gerade von einem Spaziergang zurück, als er den Unbekannten ertappte. Dieser war gerade dabei, einen Rucksack zu stehlen. Die Männer gerieten in Streit. Der Dieb schlug den 54-Jährigen daraufhin mit einem Stock und verletzte ihn leicht. Der Täter konnte unerkannt mit dem Rucksack flüchten. Der verletzte Mann wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt u. a. wegen schweren räuberischen Diebstahls. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell