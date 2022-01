Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Kosmetikgeschäft

Erfurt (ots)

Am Montagmorgen wurde der Polizei der Einbruch in ein Kosmetikgeschäft in der Innenstadt mitgeteilt. Zwischen Samstagmittag und Montagfrüh hatten Diebe ein Fenster des Ladens aufgebrochen. Anschließend durchwühlten sie das Geschäft. Die Täter erbeuteten ein Tablet sowie einen Tresor mit mehreren tausend Euro Bargeld. Zur Spurensicherung kam am Tatort die Kriminalpolizei zum Einsatz. Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls dauern an. (JN)

