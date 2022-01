Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertiges Navigationsgerät gestohlen

Erfurt (ots)

Diebe erbeuteten in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus einem geparkten VW Transporter in Erfurt-Tiefthal ein hochwertiges Navigationsgerät. Die Täter schlugen dazu die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein. Bei dem Navigationsgerät handelt es sich um ein GPS-System für landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen, dessen Wert mit 30.000 Euro beziffert wird. Zeugen, die zum Tatzeitpunkt in Tiefthal in der Straße Am Weißbach verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0018490 beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) zu melden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell