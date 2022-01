Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in Einkaufszentrum

Erfurt (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Freitag auf Samstag, ins Einkaufszentrum "Forum 1" in Erfurt einzubrechen. Dazu machten sie sich an der Glaseingangstür zur Lachsgasse zu schaffen. Anschließend betraten die Täter ein ehemaliges Schuhgeschäft. Ob sie dort etwas entwendet haben, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht gesagt werden. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wird nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich der Lachsgasse verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0018154 beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) zu melden. (DS)

