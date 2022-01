Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomaten angegriffen

Erfurt (ots)

Bisher unbekannte Täter machten sich in den Nachtstunden von Samstag auf Sonntag an insgesamt zwei aufgestellten Zigarettenautomaten in der Mainzerstraße Ecke Riethstraße sowie Grubenstraße zu schaffen. In einem Fall gelang es den Straftätern eine unbekannte Menge an Bargeld und Zigarettenschachteln zu erbeuten. Hierzu hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zur Aufklärung des Sachverhaltes werden weiterhin Zeugen gesucht, welche sachdienliche Angaben zur Sache und/oder möglichen Tätern machen können. Die Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Nord oder der Kriminalpolizeiinspektion Erfurt zu melden. (RH)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell