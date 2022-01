Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Recht mit Gewalt durchgesetzt

Erfurt (ots)

Am vergangenen Freitag konnte der Fahrer eines Renault Transporters, aufgrund eines falsch parkenden Pkw, eine Grundstückseinfahrt in der Erfurter Altstadt nicht verlassen. Offenbar erbost über diese Situation, stieß der männliche Fahrer mehrfach rückwärts gegen das Fahrzeug, um sich Platz zu verschaffen. Obwohl ihm dies augenscheinlich gelang und er schließlich weiterfahren konnte, hielt er auf Höhe des Falschparkers nochmal an und schlug mit einem Radkreuz gegen dessen Scheibe. An dem Pkw entstanden Beschädigungen, der Täter konnte vor Eintreffen der Polizei flüchten. (CP)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell