Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gartenlaubeneinbrüche

Witterda (ots)

Im Zeitraum vom Dienstag (11.01.2022) zum Freitag (21.01.2022) wurden durch unbekannte Täter in der Kleingartenanlage "Schöne Aussicht" in Witterda, Obertor vier Kleingärten aufgebrochen. In den Gartenparzellen wurden jeweils die Gartenhäuser aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht. Aus den Gartenhäusern wurde in der Folge Beutegut im Wert von insgesamt ca. 650 EUR entwendet. Der durch das gewaltsame Eindringen hervorgerufene Sachschaden wird derzeit auf ca. 740 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Sömmerda unter der Rufnummer: 03634-3360 erbeten (FS).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell