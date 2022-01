Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Landkreis Sömmerda (ots)

In Weißensee ereignete sich gestern Morgen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde. Ein 54-jähriger VW-Fahrer wollte von der Dr.-Karl-Heinz-Muhr-Straße nach links auf die Straußfurter Straße abbiegen. Dabei übersah der Mann einen 35-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zur Kollision, wobei der Radfahrer stürzte und sich an der Schulter verletzte. Der Mann musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand an dem VW und dem Fahrrad ein Schaden von ungefähr 750 Euro. (DS)

