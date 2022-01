Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aufgebrochener Zigarettenautomat

Erfurt (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Zigarettenautomat in der Alfred-Hess-Straße auf. Dazu machten sie sich mit unbekannten Werkzeugen an dem Automat zu schaffen. Zur Höhe der Beute kann derzeit noch nichts gesagt werden. An dem Zigarettenautomat entstand ein Schaden von ungefähr 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die zum Tatzeitpunkt in der Alfred-Hess-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0016061 beim Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/7443-0) zu melden. (DS)

