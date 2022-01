Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizeilicher Einsatz auf dem Domplatz

Erfurt (ots)

Am Donnerstag, 20.01.2022, fanden sich gegen 19:00 Uhr ca. 60 Personen auf dem Erfurter Domplatz ein. Hierzu stellten sich die Anwesenden in Kleinstgruppen, unter Wahrung des entsprechenden Mindestabstandes, mit Kerzen in der Hand auf und verharrten so ca. 30 Minuten.

Durch proaktive polizeiliche Kommunikation wurden die anwesenden Personen auf die Einhaltung der Thüringer Coronaverordnung hingewiesen.

Die eingesetzten Kräfte der Landespolizeiinspektion Erfurt wurden durch den Einsatzzug der Landespolizeiinspektion Gotha unterstützt.(SB)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell