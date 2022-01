Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erneuter Diebstahl in Baumarkt

Sömmerda (ots)

Erneut trieb ein Dieb in einem Baumarkt in Sömmerda sein Unwesen. Ein Mitarbeiter beobachtete am Mittwochvormittag einen Mann, der sich in der Warenauslage im Markt bediente und anschließend ein Werkzeug im Außenbereich des Geschäftes über den Zaun warf. Der aufmerksame Angestellte stellte den 27-jährigen Dieb und verständigte die Polizei. Der polizeibekannte Mann erhielt eine Anzeige wegen Ladendiebstahls und wurde aufgrund seines psychischen Zustandes in ein Krankenhaus gebracht. (JN)

