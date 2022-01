Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe in Tischlerei

Landkreis Sömmerda (ots)

In der Nacht zu Mittwoch suchten Einbrecher eine Tischlerei in Weißensee heim. Um auf das Gelände des Handwerksbetriebs zu gelangen, machten sich die Unbekannten an einem Zaun zu schaffen. Vom Firmengelände stahlen die Täter schließlich unbemerkt mehrere fünf Meter lange Holzbohlen im Gesamtwert von 700 Euro. (JN)

