Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher unterwegs

Erfurt (ots)

Zwischen Mittwoch und Donnerstag schlugen Einbrecher in Erfurt gleich zwei Mal zu. Am Mittwochabend wurde die Polizei um 21:30 Uhr nach Bindersleben gerufen. In einem Bürokomplex war ein Einbruchalarm ausgelöst und zwei Eingangstüren eingeschlagen worden. Das Objekt wurde von der Polizei umstellt und anschließend nach den Einbrechern durchsucht. Diese wurden vor Ort nicht mehr angetroffen. Nach ersten Erkenntnissen waren die Täter in zwei Büros. Was sie genau gestohlen haben, ist noch unklar.

Am frühen Donnerstagmorgen verständigte ein Sicherheitsdienstmitarbeiter die Erfurter Polizei. Aufgrund eines Alarms war dieser am Wiesenhügel an einem Jugendclub um 03:40 Uhr zum Einsatz gekommen. Im Gebäude sah er zwei Personen mit Taschenlampen. Den Einbrechern gelang es noch vor Eintreffen der Polizei, vom Tatort zu fliehen. Sie hatten zuvor ein Fenster aufgehebelt und in der Folge in dem Jugendclub zahlreiche Schränke durchwühlt. Ob den Tätern Geld oder andere Wertgegenstände in die Hände gefallen sind, ist noch unbekannt. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell