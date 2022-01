Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Anhänger gestohlen

Erfurt (ots)

Ein 55-jähriger Mann erstattete am Mittwochmorgen bei der Polizei Strafanzeige. Am Tag zuvor hatte er seinen Autoanhänger der Marke Stema auf einem Parkplatz im Bereich der Kasseler Straße/Mittelhäuser Straße geparkt. Um ihn vor Diebstahl zu schützen, hatte er ihn extra mit einer Kette an einem Metallbügel gesichert. Einen Dieb hielt dies allerdings nicht davon ab, den Anhänger im Wert von 300 Euro in einem unbemerkten Moment zu stehlen. (JN)

