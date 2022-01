Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahndung nach dreister Diebin

Erfurt (ots)

Am 28.08.2021 erschien eine unbekannte Frau an der Wohnungstür eines 90-Jährigen in Erfurt. Sie erkundigte sich zunächst nach dem Gesundheitszustand des Mannes und stahl schließlich unbemerkt aus seiner Wohnung eine EC-Karte samt PIN sowie ein Handy. Noch am selben Tag hob sie an einem Geldautomaten in der Magdeburger Allee mit der gestohlenen EC-Karte 1.000 Euro Bargeld ab. Dabei wurde sie von einer Überwachungskamera erfasst. Wer kann Angaben zu der abgebildeten Frau machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt (Tel.: 0361/5743-24317 oder E-Mail: K3.KPI.erfurt@polizei.thueringen.de) unter Angabe der Vorgangsnummer 0193397/2021 entgegen. (JN)

