Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autos spurlos verschwunden

Erfurt (ots)

Diebe haben am Herrenberg in Erfurt zugeschlagen und zwei Renaults gestohlen. Der erste Geschädigte meldete sich am Mittwochmorgen bei der Polizei. Ihm wurde sein Auto in der Scharnhorststraße gestohlen. Kurze Zeit später meldete sich eine weitere Geschädigte. Auch ihr Auto wurde im Stadtteil Herrenberg in der Körnerstraße entwendet. Der Gesamtwert der Autos beläuft sich auf ca. 31.000 Euro. Beide Wagen waren mit einem Keyless-Go System ausgestattet. Es ist davon auszugehen, dass Diebe das Funksignal des Systems manipuliert haben und so die Autos stehlen konnten. (DS)

