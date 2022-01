Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradanhänger gestohlen

Erfurt (ots)

Ein 68-jähriger Anwohner aus dem Christian-Rohlfs-Weg musste Dienstagmittag mit Ärger feststellen, dass Diebe in seinem Keller ihr Unwesen getrieben hatten. Über ein offenes Tor waren die Langfinger in die Tiefgarage des Hauses gelangt. Dort öffneten sie gewaltsam die Fahrradbox des Mannes und richteten dabei 600 Euro Sachschaden an. Aus dem Keller wurden neben einen Fahrradanhänger mehrere Fahrradteile gestohlen. Der Wert der Beute wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (JN)

