Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Neue Betrugsmasche

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein 50-jähriger Mann aus Elxleben a. d. Gera erhielt gestern Vormittag auf Arbeit einen Anruf eines vermeintlichen Nachbars. Unter dem Vorwand, dass Diebe gerade in sein Haus einbrechen würden, lockte er den Mann nach Hause. Der Einbruch bestätigte sich nicht. Als er wieder an seiner Arbeitsstätte ankam, erschien zeitgleich der Postbote mit mehreren Paketen für ihn. Diese hatte der Mann allerdings nicht bestellt. Ein Anruf bei dem Absender deckte den Betrug auf. Unbekannte Täter hatten auf seinen Namen Waren im Wert von 2.000 bis 3.000 Euro bestellt und versuchten ihn wegzulocken, um die Pakete an sich zu nehmen. Dem Mann entstand glücklicherweise kein Schaden. Die Polizei ermittelt dennoch wegen versuchten Betrugs. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell