Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dreiste Diebe

Sömmerda (ots)

Zwei 26 und 27 Jahre alte Männer versuchten gestern Nachmittag in Sömmerda aus einem Baumarkt mehrere Werkzeuge zu stehlen. Die Täter nahmen sich die Werkzeuge und begaben sich in den Außenbereich des Baumarktes. Dort versuchten sie, ihre Beute unter dem Zaun durchzuschieben. Allerdings wurden sie durch einen aufmerksamen Mitarbeiter bei ihrem Diebstahlsversuch beobachtet. Die umgehend verständigten Polizeibeamten stellten das Diebesduo und sicherten zahlreiche Spuren. Sie übergaben die Werkzeuge wieder an den Baumarkt zurück. Die beiden polizeibekannten Täter erwartet nun eine Strafanzeige wegen versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls. (DS)

