Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Gartenhaus in Weißensee

Landkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Gartenhaus in Weißensee ein. Die Einbrecher hebelten die Tür der Hütte auf. Anschließend durchwühlten sie alle Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht gesagt werden. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell