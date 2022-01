Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bargeld beschlagnahmt

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei wurde gestern Vormittag zu einem ungewöhnlichen Einsatz in das Hanseviertel gerufen. Zeugen meldeten einen verdächtigen Mann, der augenscheinlich Sachen aus einer Wohnung stahl. Als die Beamten den 41-Jährigen kurze Zeit später in der Hamburger Straße antrafen, bestätigte sich der Verdacht des Wohnungseinbruchsdiebstahls nicht. Jedoch hatte der Mann eine Tasche dabei, in der sich ein fünfstelliger Bargeldbetrag befand. Da der 41-Jährige keine schlüssigen Angaben zur Herkunft des Geldes machte und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass das Geld aus einem vorangegangen Einbruch stammt, wurde es nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Erfurt beschlagnahmt. Der Mann erhielt eine Anzeige wegen Fundunterschlagung und wurde nach Abschluss einer erkennungsdienstlichen Maßnahme von der Polizeidienststelle entlassen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell