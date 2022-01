Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in Kindergarten

Erfurt (ots)

Im Erfurter Stadtteil Melchendorf versuchten unbekannte Täter in einen Kindergarten einzubrechen. Dazu warfen die Täter eine Fensterscheibe ein und verschafften sich Zutritt in das Gebäude. Anschließend durchwühlten die Einbrecher zahlreiche Schränke. Ob sie dabei gestört wurden, ist nicht bekannt. Jedenfalls verließen die Täter den Kindergarten ohne Beute. Am Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 400 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

