Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autodieb nach Unfall gestellt

Erfurt (ots)

Eine Anwohnerin nahm Dienstagmorgen kurz nach 1:00 Uhr in der Straße der Nationen einen lauten Knall wahr. Nachdem sie die Polizei verständigte, konnten die Beamten in der Nähe einen Jeep im Straßengraben feststellen. Bei der weiteren Absuche wurden die Polizisten auf einen leicht verletzten Mann aufmerksam. Dieser war erheblich alkoholisiert und stand unter dem Einfluss von Drogen. Zudem befand sich in seiner Hosentasche ein Verkaufsschild eines nahegelegenen Autohauses. Dieses wurde aufgesucht. Hier konnten frische Reifenspuren und ein umgefahrener Zaun festgestellt werden. Der 19-Jährige hatte sich Zutritt zu dem Gelände verschafft und aus der Werkstatt zwei Autoschlüssel gestohlen. Anschließend fuhr er mit dem Jeep davon und verursachte kurze Zeit später den Unfall. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden, welcher auf ungefähr 60.000 Euro geschätzt wird. Der Dieb wurde vorläufig festgenommen und wird am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt. (DS)

