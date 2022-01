Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehre Diebstähle aus Fahrzeugen am Wochenende

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei nahm am vergangenen Wochenende insgesamt zehn Strafanzeigen wegen Diebstahl an und aus Kraftfahrzeugen auf. Von sechs Autos wurden die Kennzeichentafeln gestohlen. Von einem Mercedes und einem Audi, welche im Nettelbeckufer und Juri-Gagarin-Ring geparkt waren, schraubten Diebe die Außenspiegel ab bzw. entfernten die Spiegelgläser. Dabei verursachten die Täter an dem Audi ungefähr 800 Euro Sachschaden. Aus zwei weiteren Autos wurde hochwertiges Elektrowerkzeug im Wert von 2.000 Euro gestohlen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 600 Euro. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen. Das Auto ist kein Tresor. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell