Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrskontrolle endet im Gefängnis

Erfurt (ots)

Beamte der Bereitschaftspolizei kontrollierten Freitagabend einen E-Scooter-Fahrer in der Mainzer Straße. Aufgefallen war der 30-Jährige, weil sein Roller nicht über die erforderliche Versicherungsplakette verfügte. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. In seinem Rucksack befanden sich eine größere Menge Marihuana, eine Kleinstmenge Ecstasy, Bargeld und unerlaubte Pyrotechnik. Während der Kontrolle gab der 30-jährige Mann an, einen festen Wohnsitz in Erfurt zu haben. Allerdings stellte sich bei der gerichtlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung heraus, dass er dort nicht mehr wohnt und aktuell obdachlos ist. Der 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste nach der Haftrichtervorführung am Samstag den Gang in ein Gefängnis antreten. Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen aufgenommen, u. a. wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel-, Waffen- und Sprengstoffgesetz. (DS)

