Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mitteilung mit Widerspruch

Erfurt (ots)

Am Samstagabend meldete ein 36-jähriger Mann aus dem Erfurter Norden, dass mehrere Personen versuchten, gewaltsam in seine Wohnung einzudringen. Die Tür des Herren war tatsächlich durch ein Hebelwerkzeug beschädigt und durch Farbe verunreinigt, jedoch konnte beim Mitteiler selbst entsprechendes Werkzeug und passende Farbe an den Händen festgestellt werden. Ob die durch den mit 4,4 Promille alkoholisierten Anrufer dargestellte Version glaubhaft ist, wird nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens geklärt. (VG)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell