Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: erfolgreiche Suche nach einer Vermissten

Sömmerda (ots)

Am Samstagnachmittag wurde eine 29-Jährige aus Sömmerda als vermisst gemeldet. Erste Suchmaßnahmen blieben erfolglos. Am frühen Abend meldete sich die Vermisste telefonisch bei der Polizei, dass sie auf einem Feldweg liege und einen medizinischen Notfall erlitten habe. Wo sie genau lag, konnte sie nicht sagen. In weiterer Folge unterstützten Polizeikräfte aus Erfurt, ein Suchhund, der Kriminaldauerdienst und ein Polizeihubschrauber die Suche. Durch eine Ortung des Handys konnte der Suchbereich eingegrenzt werden. Mit der Vermissten wurde durchgehend telefonischer Kontakt gehalten. Da die Vermisste den Hubschrauber hörte und sah, konnte der Hubschrauber zu der Vermissten geführt werden. Die bereitstehenden Rettungskräfte konnten somit ebenfalls schnell zu der Vermissten geleitet werden. Nach erster Behandlung wurde die Vermisste mit Unterkühlungen ins Krankenhaus verbracht.

