Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rückkehr mit Schrecken

Erfurt (ots)

Als der Nutzer eines Mercedes-Kleintransporters am heutigen Vormittag zu seinem Fahrzeug in Erfurt, Am Wiesenhügel zurückkehrte, musste er mit Erschrecken feststellen, dass Unbekannte über Nacht eine Seitenscheibe eingeschlagen hatten. Damit noch nicht genug fehlte zudem noch eine Stiehl-Kettensäge, welche zuvor im Fahrzeuginneren gelagert war.

Die Erfurter Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls aus Kraftfahrzeug. (StSch)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell