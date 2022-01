Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nasse Füße

Erfurt (ots)

... bekam ein 34-jähriger Opel - Fahrer am Freitagmorgen in Erfurt, als er mit seinem Pkw beim Rechtsabbiegen nach links von der Fahrbahn ab und im Flussbett der "Schmalen Gera" zum Stehen kam. Der Versuch, selbst aus dem teils kniehohen Wasser zu herauszufahren, scheiterte. Die hinzugerufenen Polizisten führten einen Atemalkoholtest mit dem unverletzten, aber durchnässten Fahrer durch - Ergebnis: über 1,6 Promille. Gegen den Mann lag bereits ein Fahrverbot wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss vor. Neben einer erneuten Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wird nun auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ermittelt. Der Wasserschaden am Fahrzeug wird auf mindestens 3.000 Euro geschätzt. (ER)

