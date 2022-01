Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Anhänger verloren

Erfurt (ots)

Am Donnerstag gegen 11:00 Uhr kam es am Ilversgehofener Platz zu einem Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Mann fuhr mit seinem Mercedes auf der Magdeburger Allee in Richtung Mittelhäuser Straße. Am Auto angekuppelt war ein Anhänger. Dieser machte sich allerdings selbstständig, löste sich von der Anhängekupplung und kollidierte mit einem Opel, welcher am Fahrbahnrand parkte. Am Anhänger und am Opel entstand Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell