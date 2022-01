Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Von der Straße abgekommen

Erfurt (ots)

Eine 21-jährige Frau fuhr am Donnerstagmorgen mit ihrem Suzuki auf einer Landstraße von Vehra in Richtung Haßleben. In einer Linkskurve verlor die Fahrerin aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort kam sie im Straßengraben zum Liegen. Die Frau erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Sie wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Suzuki musste aus dem Straßengraben geborgen und abgeschleppt werden. (JN)

