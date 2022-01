Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrer verletzt

Erfurt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochmorgen auf einem Supermarktparkplatz in der August-Bebel-Straße von Sömmerda. Eine 41-jährige Suzuki-Fahrerin wollte gegen 07:30 Uhr in eine Parklücke fahren und übersah dabei einen 17-jährigen Fahrradfahrer. Dieser stürzte über die Motorhaube und verletzte sich leicht. Seine Verletzungen wurden im Krankenhaus versorgt. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell