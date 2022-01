Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach Körperverletzung

Erfurt (ots)

Am 09.04.2021 geriet der abgebildete Mann in der Magdeburger Allee, vor der dortigen Filiale der Commerzbank, mit einem Ehepaar im Alter von 72 und 78 Jahren in Streit. Der Unbekannte schupste den Senior, sodass er und seine Ehefrau stürzten und sich leicht verletzten. Dabei wurden eine Jacke und eine Brille des Paares beschädigt. Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu ihm machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0 oder -112) unter Angabe der Vorgangsnummer 0079234/2021 entgegen. (JN)

