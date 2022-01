Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kontrolle endet mit Anzeigen

Landkeis Sömmerda (ots)

Am Dienstagabend, gegen 20:20 Uhr, wollte eine Polizeistreife auf der Landstraße zwischen Haßleben und Riethnordhausen einen Motorradfahrer kontrollieren. Dieser gab aber Gas und flüchtete über umliegende Feldwege. Die Polizei nahm die Verfolgung nach dem Flüchtigen auf. Im Rahmen der Fahndung wurde das Kraftrad ohne Fahrer aufgefunden. Bei einer Absuche wurde der 40-jährige Fahrer im nahen Umfeld gestellt. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter Drogeneinfluss. Zudem stand das Motorrad in Fahndung. Es wurde im Juni 2021 in Erfurt gestohlen. Zu allem Überfluss befand sich an der KTM ein nicht zugelassenes Kennzeichen. Gegen den 40-Jährigen wurden gleich mehrere Anzeigen erstattet. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell