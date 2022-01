Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verhängnisvoller Spaziergang

Sömmerda (ots)

Ein Pärchen wählte am Dienstagvormittag zu Fuß die falsche Route durch Sömmerda. Als sie in der Bahnhofstraße am Gebäude der Polizei vorbei liefen, entdeckte sie ein Beamter. Diesem war bekannt, dass gegen die 36-jährige Frau ein Haftbefehl wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorlag. Das Pärchen wurde von der Polizei gestellt. Bei einer Überprüfung des 33 Jahre alten Begleiters stellte sich heraus, dass auch er wegen einer Ordnungswidrigkeit einen offenen Haftbefehl hatte. Der Mann konnte seine Geldstrafe begleichen und entging einem Gefängnisaufenthalt. Seine Freundin hatte weniger Glück. Die geforderten 1.350 Euro konnte sie nicht zahlen, sodass sie zur Verbüßung ihrer Strafe in ein Gefängnis überstellt wurde. (JN)

