Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto beschädigt

Sömmerda (ots)

Vandalen beschädigten Anfang der Woche ein Auto in Sömmerda. Eine 59-jährige Frau hatte ihren Dacia zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen auf einem Parkplatz in der Straße der Einheit abgestellt. Unbekannte Täter schlugen in dieser Zeit die Heckscheibe des Wagens ein und richteten 500 Euro Sachschaden an. (JN)

