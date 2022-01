Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher schlagen zu

Erfurt (ots)

Am helllichten Tag brachen gestern Diebe zwischen 10:50 Uhr und 13:20 Uhr gewaltsam in eine Wohnung in der Krämpfervorstadt ein. Sie hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten die Räume. Die Täter erbeuteten einen fünfstelligen Bargeldbetrag sowie hochwertigen Schmuck von unbekanntem Wert. Die Kriminalpolizei kam vor Ort zum Einsatz und führt die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die zur genannten Zeit in der Hamburger Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0008511 bei der Kripo Erfurt (0361/57432-4602) zu melden. (JN)

