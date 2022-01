Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Marihuanapflanzen entdeckt

Erfurt (ots)

Die Polizei stattete gestern Vormittag einem 40-jährigen Mann aus Erfurt einen Hausbesuch ab. Gegen ihn lag ein offener Haftbefehl vor. Der Gesuchte wurde in seiner Wohnung angetroffen. Er war in der Lage, die drohende Haftstrafe durch Einzahlung von mehr als 1.000 Euro abzuwenden. Allerdings tat sich vor Ort ein neues Problem auf. Die Beamten entdeckten in seiner Wohnung gleich mehrere Töpfe, in denen der Mann Marihuanapflanzen züchtete. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Der 40-Jährige erhielt eine Strafanzeige. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell