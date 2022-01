Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zufallsfund

Erfurt (ots)

Nach einem Zeugenhinweis suchte am Montagabend die Erfurter Polizei eine WG in der Krämpfervorstadt auf. Dort sollte sich ein polizeibekannter Mann aufhalten, der einen offenen Untersuchungshaftbefehl hatte. Der 22-jährige Gesuchte wurde in der Wohnung angetroffen und festgenommen. In seinem Zimmer stießen die Beamten zudem auf mehrere Gramm Marihuana und einen E-Scooter, der im November des vergangenen Jahres in Erfurt gestohlen wurde. Der 22-Jährige verbrachte die Nacht in einer Zelle der Polizei und wird im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt. (JN)

