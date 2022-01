Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fallschirm gestohlen

Erfurt (ots)

Wertvolle Beute machte ein Dieb in der Nacht zu Montag in Erfurt. Ein 34-jähriger Mann hatte seinen Subaru auf dem Parkplatz gegenüber des Erfurter Zooparks abgestellt. Dabei ließ er Dinge im Auto zurück, die das Interesse von Dieben weckte. In der Nacht schlugen unbekannte Täter eine Seitenscheibe des Autos ein und stahlen u.a. ein Fallschirmset im Wert von etwa 5.000 Euro. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, niemals Wertgegenstände, Taschen etc. im Auto liegen zu lassen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell