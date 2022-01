Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vivien Hermann vermisst

Nordhausen (ots)

Seit 31. Oktober 2021 wird die 14-jährige Vivien Hermann aus Nordhausen vermisst. Sie ist ca. 1.65 m groß, schlank und trägt dunkelbraune,glatte, lange Haare. Auffällig sind drei Löcher im rechten Ohr sowie ein Ohrloch im linken Ohr. Beide Handgelenke weisen Narben auf. Außerdem hatte sie zuletzt ein Fußkettchen um einen Fuß. Vivien trägt Schuhe in der Größe 38, 39. Sie spricht deutsch und russisch. Zur aktuellen Kleidung können keine Angaben gemacht werden. Möglicherweise ist Vivien mit ihrem 15-jährigen Freund Tim Pascal Knabe aus Sachsen-Anhalt unterwegs, der ebenfalls vermisst wird. Außerdem könnte sie ein Handy bei sich haben, in dem keine SIM Karte eingelegt ist. Vivien könnte sich im Raum Halle, Saale oder Erfurt aufhalten. Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter den Telefonnummern 03631/962460 oder 03631/962425. Hinweise, die vertraulich behandelt werden, nimmt der Schulsozialarbeiter der Petersbergschule, Herr Rüdiger Neitzke, unter der Telefonnummer 0151/53924781, entgegen.

