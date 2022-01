Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Quad gestohlen

Erfurt (ots)

Eine 22-jährige Frau stellte am Samstagmorgen das Verschwinden ihres Quads fest. Sie hatte das Fahrzeug am 29.12.2021 in Vieselbach in der Bahnhofallee geparkt. In diesem Zeitraum stahl eine unbekannte Person das rote Quad im Wert von 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Verschwinden oder Verbleib des Quads geben können, wenden sich bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 0006092 an den Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0). (JN)

