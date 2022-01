Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drogen sichergestellt

Erfurt (ots)

Eine Polizeistreife führte am Freitagabend in der Magdeburger Allee eine Personenkontrolle mit einem 23-jährigen Mann durch. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks stießen die Beamten auf mehrere hundert Euro Bargeld sowie eine größere Menge Marihuana. Durch einen Richter wurde eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet. Hier wurde weiteres Marihuana aufgefunden und sichergestellt. In der Wohnung wurde zudem ein 25 Jahre alter Mann angetroffen. Auch er hatte ein paar Gramm Marihuana einstecken. Beide Männer erhielten eine Strafanzeige wegen illegalen Drogenbesitzes. (JN)

