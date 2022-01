Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Seniorenclub heimgesucht

Erfurt (ots)

Am Samstagabend, gegen 22:25 Uhr, suchten Einbrecher einen Seniorenclub in Erfurt-Daberstedt heim. Mit einem Stein zerstörten sie eine Fensterscheibe und gelangten so in das Gebäude. In einem Büro bedienten sie sich aus einer Kasse und stahlen eine unbekannte Menge Bargeld. Zeugen hatten eingeschaltete Taschenlampen im Objekt gesehen und die Polizei verständigt. Als die Beamten vor Ort eintrafen, waren die Diebe bereits geflüchtet. Dafür hinterließen sie aber mehrere hundert Euro Sachschaden. (JN)

