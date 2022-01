Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Scooter gestoppt

Erfurt (ots)

Am Wochenende zog die Erfurter Polizei gleich mehrere E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr. In der Nacht zu Samstag stoppte eine Streife in der Bahnhofstraße einen 21-Jährigen mit einem Elektroroller. Der Mann war von einer Fahrtüchtigkeit weit entfernt. Bei einem Alkoholtest erreichte er einen Wert von mehr als 1,6 Promille. In der Nacht zu Montag ertappte die Polizei auf dem Anger einen 25-Jährigen bei einer Alkoholfahrt. Der Mann war auf seinem E-Scooter mit fast 1,5 Promille unterwegs. Beide Männer erwarteten eine Blutentnahme sowie eine Strafanzeige. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell