Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwere Beute

Landkreis Sömmerda (ots)

Ziemlich schwere Beute machten Diebe im Landkreis Sömmerda. Am Samstag stellten Mitarbeiter fest, dass Unbekannte in Olbersleben ein unverschlossenes Firmengelände betreten und dabei reichlich Ausbeute gemacht hatten. In die Hände der Diebe fiel neben einem Anhänger mit Kompressor, ein Kettenbagger der Marke BobCat. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf 45.000 Euro beziffert. Wann die Täter in den letzten Wochen zugeschlagen haben, ist noch völlig unklar. (JN)

